Песков рассказал, что Путин и Байден обсудят темы, поднятые в прошлой беседе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в предстоящем телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Цель разговора очень понятная - продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи (ВКС - прим. ТАСС)", - пояснил представитель Кремля. "Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 [января] будут происходить", - пояснил Песков.

Песков добавил, что инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.

Песков отметил, что новые телефонные переговоры не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января. "Не может", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя возросшую интенсивность контактов РФ и США, Песков подчеркнул, что вынесенные на повестку дня предстоящего телефонного разговора лидеров вопросы являются "очень сложной субстанцией". "С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проекте двух документов, которые были доведены до сведения Вашингтона и ряда европейских столиц", - напомнил он.

По словам представителя Кремля, именно поэтому, "с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров [по безопасности и стратегической стабильности]. Песков также добавил, что что Путину и Байдену предстоит обсудить "многое". "Любые переговоры ведутся с одной единственной целью - достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", - заключил он.

Время переговоров

Разговор президентов России и США пройдет по телефону, он не предполагает открытой части. "В этот раз речь идет о телефонном разговоре, об обычном телефонном разговоре. Соответственно, никакой публичной части там нет", - пояснил Песков. Разговор планируется провести в 23:30 по московскому времени.

В ответ на просьбу объяснить выбор столь позднего времени Песков отметил: "Время вполне нормальное с учетом разницы [в часовых поясах]". "Здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время еще очень активно работает", - сказал пресс-секретарь.

Это будет уже вторая беседа двух президентов за декабрь. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.