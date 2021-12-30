Песков заявил, что Россия никогда не была источником напряжения в отношениях с США

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не являлась источником или первоисточником напряженных ситуаций в отношениях с США. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствующих заявлениях Белого дома.

"Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, те меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности. Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора, мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - сказал он.

В четверг в 23:30 по московскому времени запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Документы 15 декабря были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.