Матвиенко призвала не форсировать процессы по образованию единого парламента с Белоруссией

"Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем. Но не надо форсировать эти процессы", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам спикера СФ, самым главным событием уходящего года в процессе интеграции РФ и Белоруссии стало согласование правительствами двух стран 28 дорожных карт по углубленной интеграции в самых разных сферах, чтобы была единая финансовая, экономическая политика, единое таможенное, налоговое и иные законодательства. "Это создаст благоприятные условия для экономического развития как Белоруссии, так и России. Наш потенциал удвоится", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что теперь предстоит большая работа по реализации этих дорожных карт, что потребует внесения изменений в национальные законодательства двух стран. "Предстоит большая работа по гармонизации законодательства и синхронизации наших действий. Мы готовы к этой работе", - отметила председатель верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, за 20 лет Союзного государства удалось серьезно продвинуться в создании единого трудового рынка. "У нас граждане Белоруссии и России могут жить в одной или другой стране, учиться в том или ином университете, иметь равные права на труд", - подчеркнула она.

Кроме того, сенатор отметила, что Совет Федерации и Сенат Белоруссии выработали такой хороший формат межрегионального взаимодействия, как межрегиональные форумы, в которых принимают участие президенты двух государств, прошло уже восемь таких форумов. "Это интеграция снизу, это движение, заинтересованность сотрудничать на уровне регионов, на уровне городов. Оно [сотрудничество] разбюрокрачено, оно органичное", - сказала Матвиенко, добавив, что в следующем году пройдет очередной межрегиональный форум, на котором будет в том числе обсуждаться участие парламентов в реализации дорожных карт.