Захарова: Киев с помощью оружия НАТО будет уничтожать мирное населения Донбасса

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киев с помощью поставленного НАТО оружия "будет расстреливать" гражданское население Донбасса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Украина работает над снятием ограничений.

"Это не первое такое заявление. И в принципе, заявления, которые идут в русле заявленной политики, они подтверждают наши опасения относительно того, что руководство Украины не намерено идти по пути мирного урегулирования внутриукраинского конфликта, планирует использовать силу против гражданского населения Донбасса", - сказала она, комментируя заявления Кулебы.

"Мне кажется, тут тему эту нельзя оставлять. И нужно спросить у стран - членов НАТО, понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины? Можно спросить также и представителей Украины, на какое сотрудничество с НАТО они рассчитывают? На то, которое будет идти в русле уничтожения населения Украины? Ничего же другого им пока не предлагают", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что страны НАТО уже активно участвуют в военном освоении территории Украины, накачивают ее оружием, направляют туда своих военных специалистов. "Делают это вопреки всем договоренностям, Минским договоренностям, которые, напомню, являются частью резолюции СБ ООН, обязательной к исполнению всеми государствами", - добавила она.