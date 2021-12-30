{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: поддержка Турцией предложений по безопасности улучшила бы отношения РФ и НАТО

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара готова внести позитивный вклад в отношения России и НАТО

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Взаимодействие России и НАТО: хуже не будет, потому что некуда
Взаимодействие России и НАТО:

"Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности", - сказала она, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения РФ и НАТО.

"Мы настроены поддерживать контакт с турецкими партнерами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продвижения диалога по тематике безопасности на евроатлантическом пространстве", - добавила дипломат.

В понедельник Чавушоглу заявил, что Турция продолжит стараться вносить позитивный вклад в урегулирование ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и НАТО. По его словам, Анкара придает важное значение готовящемуся саммиту Россия - НАТО.

Теги
ТурцияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЧавушоглу, Мевлют
Кризис на Украине
Захарова: Киев с помощью оружия НАТО будет уничтожать мирное населения Донбасса
Дипломат заявила, что страны НАТО уже активно участвуют в военном освоении территории Украины
Читать полностью