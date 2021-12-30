Захарова: инциденты с жертвами среди мирного населения в Афганистане вызывают сожаление

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва сожалеет, что в Афганистане происходят инциденты, приводящие к жертвам среди мирного населения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Происходящие в Афганистане инциденты, которые приводят к жертвам, конечно, вызывают у нас сожаление. Применение насилия против гражданского населения не может быть приемлемо ни в одной цивилизованной стране", - подчеркнула она.

Дипломат указала, что в контактах с новым руководством Афганистана российская сторона обращает внимание на необходимость соблюдения Кабулом фундаментальных прав человека, в том числе прав девочек на образование, женщин - на работу. "Следует отметить предпринимаемые действующими афганскими властями усилия в этой сфере. Примерно в третьей провинции страны возобновлены полноценные занятия для девочек, постепенно для них открывают двери и высшие образовательные учреждения", - отметила Захарова. По ее словам, промедление в этом вопросе обусловлено неготовностью имеющейся в стране инфраструктуры из-за нехватки денежных средств по обеспечению раздельного обучения.

В этой связи официальный представитель МИД РФ в очередной раз призвала страны Запада предпринять срочные меры по размораживанию афганских национальных активов, составляющих порядка $9 млрд. "Они жизненно необходимы для нормализации социально-экономического положения в стране", - указала она.

В этом контексте, по ее словам, есть сомнения в искренности риторики западных партнеров, призывающих к решению проблем Афганистана, но до сих пор не разблокировавших авуары этой страны, от которых во многом и зависит урегулирование этих проблем.