Захарова отметила постепенное восстановление диалога Москвы и Кишинева

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Политический диалог между Россией и Молдавией, который был краткосрочно прерван в связи с выборами в республике, постепенно возобновляется. Об этом в четверг сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Была некоторая пауза, она была вызвана электоральными процессами в этой стране. Мы постепенно возобновляем политический диалог с Кишиневом. Двусторонние контакты обретают регулярный и устойчивый характер", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в настоящее время ведется работа по подготовке очередного 17-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Она также подчеркнула, что Москва приветствует настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов и проблемных тем. "Мы рассчитываем при этом, что соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами. Со своей стороны, готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов", - добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что в августе текущего года Кишинев посетил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, а в октябре в Москву приезжали вице-премьеры Молдавии Влад Кульминский и Андрей Спыну. Кроме того, в Афинах состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу. 17 ноября также были подписаны совместные заявления по случаю 20-летия двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года и план межмидовских консультаций на период с 2022 по 2023 год.