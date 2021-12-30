Песков не стал комментировать случай с премией отказавшемуся от взятки чиновнику в Пензе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать случай премирования пензенского вице-губернатора, отказавшегося от взятки.

"А кто его наградил? - спросил представитель Кремля журналиста, попросившего его прокомментировать данный случай. - Я не знаю. Я просто не знаком с этой информацией, поэтому ничего не могу сказать".

При этом Песков признал, что существует практика премирования чиновников, "испокон веков такое было". "Премия - она и есть премия, это всегда было у госслужащих. В какие-то годы была премия, в какие-то не было", - заметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко премировал вице-губернатора Сергея Федотова, отказавшегося от взятки в 3 млн рублей. Премию в размере 47,2 тыс. рублей Федотов перевел в "Русфонд", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В декабре сотрудник администрации Каменского района пыталась дать взятку в размере 3 млн рублей вице-губернатору Федотову за то, чтобы он поспособствовал ее победе в конкурсе на должность главы администрации района. Федотов отказался. По факту покушения на взятку было возбуждено уголовное дело, сотрудник администрации по решению суда находится под домашним арестом. Впоследствии глава региона Мельниченко объявил вице-губернатору благодарность за принципиальную позицию и пообещал премировать.