Захарова считает, что нормализация отношений Еревана и Анкары улучшит ситуацию в регионе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы улучшению обстановки в регионе, Москва неоднократно заявляла о готовности оказать посреднические усилия. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе и формированию атмосферы доверия и добрососедства. Россия неоднократно заявляла о готовности оказать посреднические усилия, сыграть роль в этом урегулировании, подтверждала возможность для осуществления посредничества и в организации подобного контакта", - сказала она.

"Я напомню, что мы не только комментируем эту тему, но, если вы посмотрите в исторической перспективе, сделано нами немало как действительно страной, на практике желающей улучшить отношения между этими двумя странами", - добавила она.

Захарова также отметила, что назначение сторонами специальных представителей для проведения встречи - "это логичный разумный шаг в развитие подобного обоюдного устремления нормализовать отношения".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в Москве.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.