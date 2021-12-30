Замглавы МИД обсудил с послом Франции инициативы Москвы по гарантиям безопасности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече в четверг с послом Франции в Москве Пьером Леви представил французской стороне подробные разъяснения по предложениям Москвы в сфере гарантий безопасности, также был рассмотрен ход переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Обсуждена кризисная ситуация, в которой оказалась система европейской безопасности в результате действий США и их союзников. С российской стороны даны подробные разъяснения относительно предложений Москвы по формированию правовых гарантий безопасности нашей страны. Рассмотрен также ход переговоров по СВПД в Вене", - говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

28 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. Что касается консультаций России и НАТО по гарантиям безопасности, то они, по словам Рябкова, состоятся в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона.