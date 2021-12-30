Восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке продолжится 3 января

ВЕНА, 30 декабря. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва продолжится 3 января 2022 года. Об этом сообщил в четверг возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Неформальные консультации в рамках венских переговоров продолжаются. Но пришло время сделать новогодний перерыв. 8-й (а не 9-й) раунд переговоров о восстановлении СВПД возобновится в понедельник, 3 января", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля 2022 года.