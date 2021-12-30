Путин подписал закон о ратификации конвенции СНГ о правовой помощи

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конвенция была подписана 7 октября 2002 года в Кишиневе десятью государствами СНГ. В настоящее время она действует для семи стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Документ призван обеспечить жителям каждой из договаривающихся сторон надежную правовую защиту их личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех государств-участников. Согласно документу, граждане стран-подписантов "имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения договаривающихся сторон", к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных на территории двух или более государств - участников конвенции, могут создаваться совместные оперативно-следственные группы.

Закон о ратификации предусматривает несколько оговорок. В частности, Россия не несет ответственности по искам о возмещении материального ущерба или морального вреда, причиненных вследствие задержания или содержания под стражей в Российской Федерации лиц до получения запроса об их выдаче. Кроме того, РФ оставляет за собой право поместить под стражу или выбрать иную меру пресечения для лица с целью обеспечения его выдачи.

Также Россия оставляет за собой право не применять статью 109 конвенции о признании и исполнении приговоров. Согласно ей, каждое государство-участник признает и исполняет приговоры судов других сторон в случае выдачи осужденного, но не отбывшего наказание лица для привлечения его к уголовной ответственности на территории другой страны-подписанта, а также в случае отказа одной из сторон в выдаче для приведения в исполнение приговора, вынесенного другой стороной.