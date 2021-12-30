Главы МИД РФ и Азербайджана констатировали успешное развитие партнерства стран в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили в четверг по телефону итоги совместной работы в уходящем году, а также условились вести дело к скорейшей реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и разблокированию связей в регионе.

"Главы внешнеполитических ведомств подвели итоги совместной работы в уходящем году в контексте двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, а также региональной и международной повестки дня. Констатировано успешное продвижение российско-азербайджанского стратегического партнерства по всем направлениям", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также министры обменялись мнениями о ходе выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. "Условлено вести дело к скорейшей и полной реализации решений саммитов, в том числе касающихся разблокирования экономических и транспортных связей в регионе и запуска механизмов по делимитации азербайджано-армянской государственной границы", - подчеркнули в российском дипведомстве.