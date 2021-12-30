Песков подтвердил, что Путин и Байден начали телефонный разговор

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден проводят телефонный разговор. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. Начали вовремя", - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Белого дома сообщил журналистам, что телефонный разговор российского и американского лидеров начался в четверг в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск). В Белом доме добавили, что Байден в настоящий момент находится в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные. Телефонный звонок двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме.

Это уже вторая беседа двух президентов за последний месяц. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, они продлились два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Инициатива новой беседы исходила от Путина. Как ранее сообщал журналистам Песков, целью общения является продолжение обсуждения вопросов, которые были на повестке дня предыдущего разговора лидеров, а также предстоящих в январе 2022 года переговоров. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн в свою очередь говорила, что Байден рассчитывает обсудить с Путиным ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические контакты с РФ.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.