Антонов: с "вползанием" НАТО на территорию Украины возрастают угрозы безопасности России

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Угрозы безопасности России резко возрастают с "вползанием" НАТО на украинскую территорию. Об этом говорится в опубликованной в четверг в журнале Foreign Policy статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

"С "вползанием" альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России. Это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений", - подчеркнул российский дипломат. Текст статьи на русском языке опубликовала пресс-служба посольства на странице дипмиссии в Facebook.

Российские предложения по гарантиям безопасности в Европе не ущемляют безопасность Соединенных Штатов и их европейских союзников, заявил посол РФ.

"Российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников, - указал он. - Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье".

Соединенные Штаты и НАТО должны взять на себя обязательства не размещать системы вооружений, создающие угрозы России, на территории соседних с ней стран, отметил Антонов.

"Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, а для этого нам нужны обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран - как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс", - подчеркнул дипломат.

Ни у кого не должно быть сомнений в решимости РФ защищать свою безопасность - посол России в США.

Москве нужны обязательства США, других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для РФ, на территории соседних с ней стран - посол.

Для России военное освоение Украины странами НАТО - экзистенциальная угроза, заявил посол РФ в США.

Предложения РФ по гарантиям безопасности не ущемляют безопасности США и их союзников, а создают условия для разрядки напряженности в Европе - посол РФ.

Попытки "темнить" с целью замотать переговорный процесс по гарантиям безопасности контрпродуктивны - посол РФ в США.

Москва будет вынуждена создавать ответные уязвимости для западных стран, если те продолжат формировать угрожающие РФ реалии - посол РФ.