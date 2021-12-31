В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена оказался полезен обеим сторонам

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы лидеров, состоявшейся в ночь на пятницу.

надежда есть, но дух переводить рано

Итоги виртуального саммита Путина и Байдена: надежда есть, но дух переводить рано

"В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции Путина и Байдена 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Кроме того, в телефонном разговоре "президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями", сообщили в пресс-службе.

О готовности к содержательному диалогу

Президенты России и США в телефонном разговоре подтвердили, что готовы к серьезному и содержательному диалогу по вопросам о гарантиях безопасности, сообщает Кремль.

Отмечается, что главной темой беседы стал запуск переговоров по гарантиям безопасности для России.

"Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, а затем в рамках Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Об ответственности США и РФ

Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося в ночь на пятницу разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность США и РФ за обеспечение стабильности в Европе и мире, отметили в Кремле.

Там отметили, что в разговоре была выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по вопросам безопасности и согласованы сроки начала таких переговоров. Кроме того, президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов, указали в Кремле.

"В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", - говорится в сообщении.

Путин и Байден выразили обоюдную готовность к серьезному и содержательному диалогу по вопросам безопасности - Кремль.

В разговоре Путина и Байдена подчеркнуто, что итогом совместной работы должны стать твердые гарантии исключения продвижения НАТО на восток - Кремль.