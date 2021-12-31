Лавров: решение о признании правительства талибов зависит от выполнения их обещаний

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальное признание правительства движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабуле будет зависеть от того, как будут выполняться их обещания, в том числе по противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вопрос официального признания талибских властей является пока преждевременным. Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее - когда талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории", - сказал министр.

"В привязке к этому будем солидарно с остальными членами мирового сообщества постепенно двигаться в сторону исключения Движения талибов из санкционных списков СБ ООН, что в свою очередь создало бы основу для официального признания нового правительства Афганистана", - добавил Лавров, отвечая на вопрос, готова ли Москва первой признать правительство "Талибана".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого не признала ни одна страна.