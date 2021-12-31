Лавров заявил, что контакты России с талибами носят рабочий характер

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия поддерживает рабочие контакты с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшими ко власти в Афганистане. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"С представителями новых афганских властей поддерживаем рабочие контакты, в том числе через наше посольство в Кабуле. В условиях социально-экономического кризиса особенно актуальным направлением практического взаимодействия становится гуманитарная сфера", - отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что российская сторона в ноябре и декабре доставила в Афганистан несколько партий гуманитарной помощи, а также помогла афганским студентам попасть в РФ для продолжения обучения. "Большой полезный вклад в эти благородные усилия вносят наши коллеги из Министерства обороны России", - подчеркнул Лавров.

Россия 18 декабря доставила в Афганистан третью партию гуманитарной помощи весом в 36 тонн, состоящую из продовольственных товаров и медикаментов. Вывозными спецрейсами Минобороны РФ из Кабула в Москву прибыли около 200 пассажиров, в том числе российские граждане и афганские студенты, которые обучаются в России.

В период с 26 августа по 1 декабря самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано 770 граждан РФ, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 т гуманитарного груза.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.