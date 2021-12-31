Слуцкий: разговор Путина и Байдена отчасти подвел черту под нагнетанием напряженности

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Состоявшийся в ночь с четверга на пятницу телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал хорошим примером "личной дипломатии", в результате которой стороны отчасти подвели черту под нагнетанием напряженности в преддверии предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Телефонный разговор президентов России и США - серьезный старт переговорам по гарантиям безопасности", - написал он, также назвав это, отвечая на вопрос ТАСС, "примером работы "личной дипломатии".

Слуцкий уточнил, что "речь, конечно, шла только о подготовке к переговорам". "Но самое главное из беседы в последнюю ночь уходящего года - признание Джо Байденом недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой быть не может, а также ответственности США и РФ за обеспечение стабильности в Европе и мире", - отметил депутат. "По сути, стороны отчасти подвели черту под дальнейшим нагнетанием напряженности. Учитывая очень непростой характер российско-американских отношений, это уже далеко не мало", - подчеркнул он.

Глава комитета обратил внимание на то, что "в ответ на очередное обещание ввести санкции против Москвы за придуманное же на западе "вторжение на Украину" российский лидер прямо заявил о возможности полного разрыва отношений", о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Надеемся, американская сторона услышала позицию России и четко осознает всю серьезность сложившейся ситуации", - добавил Слуцкий.

"Лидеры двух стран задали конструктивный тон, рассчитываем, что таким же конструктивным будет и сам переговорный процесс", - резюмировал депутат.

Как в свою очередь отметил первый зампредседателя комитета Вячеслав Никонов, "предложенная Байденом деэскалация как условие успешных переговоров должна относиться" не к РФ, а к самим США. "Суть российских требований - как раз в натовской деэскалации на наших границах. Мы на своей земле", - отметил он в Facebook. По его мнению, американский лидер осознал "серьезность ситуации и суть российских мирных требований".

Разговор президентов

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Они длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся телефонным контактом президентов РФ и США, в целом направленность разговора была конструктивной.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.