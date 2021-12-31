Два района Чувашии преобразовали в муниципальные округа

ТАСС, 31 декабря. Преобразование двух первых районов Чувашии - Шумерлинского и Красноармейского - в муниципальные округа завершилось в республике. Об этом сообщил ТАСС глава региона Олег Николаев.

"Два муниципальных округа уже появились в этом году. Это Шумерлинский муниципальный округ и Красноармейский муниципальный округ. Они были экспериментальными, это самые маленькие из 21 сельских муниципалитетов в Чувашской Республике", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии пояснил, что власти республики пошли на этот эксперимент, чтобы наработать практику и выявить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при дальнейшем административном преобразовании. "На следующий год, в том числе по инициативе самих муниципальных образований, запущен процесс преобразования всех сельских двухуровневых муниципальных образований в муниципальные округа. Мы очень рады, что аналогичная норма заложена в проект федерального закона об организации публичной власти местных органов власти, где как раз предполагается создание только одноуровневых муниципальных образований", - отметил он.

Николаев считает, что это прежде всего дает выстроенную систему управления муниципальным образованием, концентрацию ответственности в одной точке, а также возможность для жителей быстрее получить услуги.

Как пояснил ТАСС глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, необходимость изменения системы управления назрела уже давно. "Район по площади, вроде, большой, населенных пунктов тоже немало - 57, а в то же время население малочисленно. Изучая все это, мы еще в 2016 году провели определенную работу по совершенствованию системы управления местной власти. Тогда закон нам еще не позволял сформировать муниципальный округ, и мы решили пойти через укрупнение сельских поселений", - сказал собеседник агентства.

Рафинов также добавил, что работа по преобразованию завершилась 30 декабря. По его словам, в новый год вся структура администрации и ее подразделения входят как юридически, так и практически состоявшийся муниципальный округ. "30 декабря началась наша работа в составе муниципального округа. По сути, мы людей приняли во вновь образованную администрацию округа. Дальше уже начнется практическая работа", - уточнил он.