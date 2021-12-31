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Эксперт: администрация Байдена понимает серьезность ситуации в евробезопасности

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что отношения Москвы и Вашингтона переживают важный рубеж, за которым возможны как конфронтация, так и разрядка

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что в Белом доме осознают серьезность ситуации с безопасностью в Евроатлантическом регионе. При этом отношения Москвы и Вашингтона переживают важный рубеж, за которым возможны как конфронтация, так и разрядка, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

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"Одним из позитивных итогов этого разговора является то, что администрация Байдена, судя по всему, понимает всю серьезность сложившейся ситуации, потому что неслучайно Байден говорил о недопустимости ядерной войны. То есть они не исключают, что ситуация будет дальше обостряться и возможно наращивание каких-то силовых решений в гонке вооружений с обеих сторон", - сказал специалист в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС.

По мнению Суслова, в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона переживают "важный рубеж". "По итогам этого рубежа возможна как резкая дальнейшая эскалация российско-американских и российско-западных отношений, серьезное возрастание гонки вооружений и угрозы военного столкновения между Россией и НАТО, так и очень серьезная стабилизация, разрядка, если мы договоримся о новых правилах игры, - отметил собеседник агентства. - В частности, если все-таки произойдет заморозка дальнейшего расширения НАТО, если оно откажется от него и размещения существенных вооружений в странах Восточной Европы, как являющихся, так и не являющихся членами НАТО. Ну и если отпадет перспектива вступления Украины в НАТО и украинско-натовское военное сотрудничество ослабнет".

Российский лидер, по мнению Суслова, в разговоре с американским коллегой вновь твердо дал понять, что Москва серьезно подходит к переговорам о юридически оформленных гарантиях безопасности и не блефует, выдвигая собственные инициативы. В то же время со стороны США пока наблюдается неготовность к уступкам, отметил он.

"США в очередной раз, и это продемонстрировали итоги вчерашнего разговора Путина и Байдена, увязывают определенный прогресс на переговорах с деэскалацией ситуации вокруг Украины, - пояснил аналитик. - И Байден открытым текстом говорит, что нам будет легче говорить о вопросах европейской безопасности, если Россия, скажем, "отведет войска". И также США обозначают решимость отстаивать те принципы, которые им выгодны и были сформулированы по итогам самопровозглашенной победы Запада в холодной войне, и США угрожают в очередной раз серьезными санкциями и тоже готовностью идти на некоторое обострение".

В связи с этим тональность предстоящих 10 января консультаций в Женеве между Москвой и Вашингтоном будет "весьма непростой", полагает Суслов. "Диалог президентов в любом случае был важен. Мне кажется, что стороны услышали друг друга, и стоит надеяться на то, что переговоры в Женеве пройдут в серьезной тональности, серьезном режиме, а не в притворном и полушуточном", - резюмировал он.

О разговоре Путина и Байдена

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Они длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся телефонным контактом президентов РФ и США, в целом направленность разговора была конструктивной.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
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