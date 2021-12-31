Эксперт: администрация Байдена понимает серьезность ситуации в евробезопасности

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что в Белом доме осознают серьезность ситуации с безопасностью в Евроатлантическом регионе. При этом отношения Москвы и Вашингтона переживают важный рубеж, за которым возможны как конфронтация, так и разрядка, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Одним из позитивных итогов этого разговора является то, что администрация Байдена, судя по всему, понимает всю серьезность сложившейся ситуации, потому что неслучайно Байден говорил о недопустимости ядерной войны. То есть они не исключают, что ситуация будет дальше обостряться и возможно наращивание каких-то силовых решений в гонке вооружений с обеих сторон", - сказал специалист в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС.

По мнению Суслова, в настоящее время отношения Москвы и Вашингтона переживают "важный рубеж". "По итогам этого рубежа возможна как резкая дальнейшая эскалация российско-американских и российско-западных отношений, серьезное возрастание гонки вооружений и угрозы военного столкновения между Россией и НАТО, так и очень серьезная стабилизация, разрядка, если мы договоримся о новых правилах игры, - отметил собеседник агентства. - В частности, если все-таки произойдет заморозка дальнейшего расширения НАТО, если оно откажется от него и размещения существенных вооружений в странах Восточной Европы, как являющихся, так и не являющихся членами НАТО. Ну и если отпадет перспектива вступления Украины в НАТО и украинско-натовское военное сотрудничество ослабнет".

Российский лидер, по мнению Суслова, в разговоре с американским коллегой вновь твердо дал понять, что Москва серьезно подходит к переговорам о юридически оформленных гарантиях безопасности и не блефует, выдвигая собственные инициативы. В то же время со стороны США пока наблюдается неготовность к уступкам, отметил он.

"США в очередной раз, и это продемонстрировали итоги вчерашнего разговора Путина и Байдена, увязывают определенный прогресс на переговорах с деэскалацией ситуации вокруг Украины, - пояснил аналитик. - И Байден открытым текстом говорит, что нам будет легче говорить о вопросах европейской безопасности, если Россия, скажем, "отведет войска". И также США обозначают решимость отстаивать те принципы, которые им выгодны и были сформулированы по итогам самопровозглашенной победы Запада в холодной войне, и США угрожают в очередной раз серьезными санкциями и тоже готовностью идти на некоторое обострение".

В связи с этим тональность предстоящих 10 января консультаций в Женеве между Москвой и Вашингтоном будет "весьма непростой", полагает Суслов. "Диалог президентов в любом случае был важен. Мне кажется, что стороны услышали друг друга, и стоит надеяться на то, что переговоры в Женеве пройдут в серьезной тональности, серьезном режиме, а не в притворном и полушуточном", - резюмировал он.

О разговоре Путина и Байдена

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Путина и Байдена. Они длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся телефонным контактом президентов РФ и США, в целом направленность разговора была конструктивной.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.