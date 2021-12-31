Дипломаты РФ в Сербии сочли провокацией признание Косовом сотрудника ООН persona non grata

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Объявление персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK) является очередной антироссийской и антиооновской провокацией. Об этом заявило в пятницу посольство России в Сербии.

"31 декабря так называемыми властями Косова публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином Российской Федерации, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность. Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН оно не имеет никаких правовых последствий. Рассчитываем, что косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК. Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы посольства, поступившем в ТАСС.

В пятницу министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала по предложению премьера Косова Альбина Курти объявила персоной нон грата российского сотрудника МООНК "из-за вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность".

22 октября президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение. Как заявил 15 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за предшествующий месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.