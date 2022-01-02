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В МИД РФ заявили, что Россия оказала содействие в финансировании адвокатов Дудникова

Как отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, рассмотрение дела проходило в закрытом формате

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Москва оказала содействие в финансировании адвокатов осужденного в Белоруссии россиянина Егора Дудникова, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что касается Егора Дудникова, то российское посольство также внимательно следило за его судьбой, провело с ним несколько консульских встреч, оказало содействие в получении его адвокатами финансирования по линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал он.

Руденко указал на то, что рассмотрение дела Дудникова проходило в закрытом формате, российские консульские сотрудники не могли присутствовать на судебных заседаниях. "Несмотря на вынесение приговора, наша дипмиссия продолжит работу по защите прав этого соотечественника в тесном контакте с его родственниками и адвокатами. В ближайшее время ожидается очередное консульское посещение россиянина и встреча с его адвокатами для определения дальнейших шагов", - добавил замглавы МИД РФ.

27 декабря 2021 года Минский городской суд приговорил Дудникова к 11 годам колонии. Россиянин был задержан в мае 2021 года. По данным следствия, с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов он "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".

Теги
БелоруссияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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