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Кризис на Украине

В МИД РФ заявили, что Россия готова работать с США по Украине в любом формате

Замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко напомнил, что Москва предлагала Вашингтону провести в рамках "нормандского формата" встречу с участием представителей Донецка и Луганска
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Москва готова работать с Вашингтоном по Украине в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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Отвечая на вопрос о возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине, аналогичных работавшему при администрации бывшего президента США Барака Обамы формату помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Руденко указал, что "этот вопрос следует адресовать прежде всего американским партнерам". "Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу. Разумеется, при том понимании, что участие американской стороны действительно будет иметь позитивную "добавленную стоимость", - сказал он.

Дипломат напомнил, что ранее РФ предлагала США провести в рамках "нормандского формата" встречу с участием представителей Донецка и Луганска. "К сожалению, позитивного ответа не получили", - добавил он.

Теги
Обама, БаракУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСурков, Владислав ЮрьевичРуденко, Андрей Юрьевич
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