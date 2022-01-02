В МИД РФ заявили, что Россия готова работать с США по Украине в любом формате

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Москва готова работать с Вашингтоном по Украине в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине, аналогичных работавшему при администрации бывшего президента США Барака Обамы формату помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, Руденко указал, что "этот вопрос следует адресовать прежде всего американским партнерам". "Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу. Разумеется, при том понимании, что участие американской стороны действительно будет иметь позитивную "добавленную стоимость", - сказал он.

Дипломат напомнил, что ранее РФ предлагала США провести в рамках "нормандского формата" встречу с участием представителей Донецка и Луганска. "К сожалению, позитивного ответа не получили", - добавил он.