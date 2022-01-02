Замглавы МИД РФ заявил, что визит Лукашенко в Крым можно организовать "хоть сейчас"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Крым "хоть сейчас" может принять с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", - сказал он.

По словам Руденко, РФ убеждена, что дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, включая установление между ними прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято гражданами России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.