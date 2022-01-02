Захарова: Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Великобритания, предоставляя гранты, финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. Об этом в воскресенье написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя попавшие в сеть документы британского внешнеполитического ведомства.

"Речь уже идет о весьма серьезных вещах - британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества", - указала дипломат.

Захарова отметила, что обнародованная информация "вызывает ужас" и прямо указывает на вмешательство Соединенным Королевством во внутренние дела России. "Выход у британского внешнеполитического ведомства один - публично заявить, что все это фейк и деза. "Хайли лайкли", конечно. Ну или признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на желтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге", - иронично добавила она.

В частности, дипломат обратила внимание на то, что на период с 2020-го по 2023 год Лондон выделил более 1,3 млрд рублей на финансирование программ влияния на общественные организации, а через них - на госструктуры, трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении.

"Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание "иностранных агентов". Затронули подбрюшье", - заключила Захарова.