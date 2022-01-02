Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее партнерство России и Турции

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнерство России и Турции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.