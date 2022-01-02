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Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее партнерство России и Турции

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнерство России и Турции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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