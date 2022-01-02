Полянский: РФ будет требовать от ЮНИСЕФ действий из-за внесения детей в базу "Миротворец"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россия будет требовать конкретных шагов от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) из-за внесения детей в базу сайта украинских националистов "Миротворец". Об этом сообщил в воскресенье первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в базу попал 13-летний подросток, родители которого переехали на Донбасс. "Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. <…> Будем требовать конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины. Нелегко дается международным чиновникам честная оценка того беспредела, который творится с правами человека (и правами детей в частности) у наших соседей", - написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат также сообщил, что все данные ребенка будут переданы ЮНИСЕФ, представители которого, по его словам, пока не провели полноценную встречу с Фаиной Савенковой, ранее внесенной в базу "Миротворец".

В октябре "Миротворец" разместил в базе личные данные 13-летней Савенковой, ее фотографии и скриншоты публикаций. По мнению администраторов сайта, девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Позднее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по удалению с сайта информации о детях. Омбудсмен подчеркнула, что, согласно требованиям статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и протокола к ней, Украина обязана принимать все возможные меры для защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом.