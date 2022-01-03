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Козак встретится 6 января с коллегами по нормандскому формату

Встреча пройдет в Москве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по нормандскому формату из ФРГ и Франции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в администрации.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны", - сообщил собеседник агентства.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичГерманияРоссияФранция
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