Козак встретится 6 января с коллегами по нормандскому формату

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по нормандскому формату из ФРГ и Франции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в администрации.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны", - сообщил собеседник агентства.