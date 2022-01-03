Лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли совместное заявление против ядерной войны

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Лидеры России, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Китая, США и Франции приняли совместное заявление "о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений". Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", - говорится в документе.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится, в частности, в заявлении.

Дальнейшее распространение ядерных вооружений в мире должно быть предотвращено. "Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений", - говорится в документе.

РФ, КНР, США, Британия и Франция подтверждают, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.

"Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", - подчеркивается в документе.