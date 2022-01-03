Захарова прокомментировала заявление ядерных держав против войны

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что одобрение Совместного заявления лидеров "ядерной пятерки" поспособствует снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков", - говорится в комментарии.

В совместном заявлении отражена идея недопустимости между ядерными странами в том числе неядерной войны.