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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва возобновился в понедельник в формате неформальных консультаций. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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