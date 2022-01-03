В Вене возобновился восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Восьмой раунд переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после новогоднего перерыва возобновился в понедельник в формате неформальных консультаций. Об этом сообщил возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч", - написал Ульянов в Twitter.

В Вене 27 декабря начался восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу к началу февраля.