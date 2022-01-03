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Эксперт: позитивные сдвиги в общей стабильности важны помимо исключения ядерного фактора

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил надежду на то, что предстоящие переговоры по гарантиям безопасности не ограничатся только вопросами европейской безопасности и отношениями России с НАТО

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Позитивные изменения в повышении общей стратегической стабильности в мире необходимы и кроме исключения ядерного фактора из политики. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя совместное заявление пяти ядерных держав.

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"Заявление о том, что в ядерной войне нельзя победить и поэтому ее нельзя вести - это важное заявление, которое подтверждает заявление [первого президента СССР Михаила] Горбачева и [экс-президента США Рональда] Рейгана, сделанное в Рейкьявике в конце прошлого века. Хотелось бы надеяться, что ядерные державы будут придерживаться именно этой линии, - сказал он. - При этом надо понимать, что проблема международной безопасности не ограничивается только вопросом использования ядерного оружия, и очень важно не вернуться в доядерную эпоху, которая, с точки зрения безопасности, была неоптимальной. Важно, чтобы помимо исключения ядерного фактора из политики одновременно происходили бы сдвиги, связанные с общим повышением стратегической стабильности".

По его словам, для этого необходим саммит ядерной "пятерки", на котором можно было бы договориться не только о ядерном оружии, но и о более широком круге вопросов, касающихся международной безопасности. "При этом любая встреча "пятерки" должна предваряться некоей договоренностью между США и РФ, поскольку именно эти страны обладают наиболее значительным ядерным потенциалом и должны нести особую ответственность за международную безопасность", - указал Кортунов.

Эксперт выразил надежду на то, что предстоящие российско-американские переговоры по гарантиям безопасности не ограничатся только вопросами европейской безопасности и отношениями России с НАТО. "Необходимо затронуть более широкий круг вопросов стратегической стабильности, в частности вопросов, касающихся будущего ядерных вооружений, поскольку без такой договоренности трудно предположить, что третьи ядерные страны будут готовы каким-то образом встроиться в процесс контроля над ядерными вооружениями", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции "о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений".

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СШАРоссия
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