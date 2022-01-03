Эксперт: позитивные сдвиги в общей стабильности важны помимо исключения ядерного фактора

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Позитивные изменения в повышении общей стратегической стабильности в мире необходимы и кроме исключения ядерного фактора из политики. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя совместное заявление пяти ядерных держав.

"Заявление о том, что в ядерной войне нельзя победить и поэтому ее нельзя вести - это важное заявление, которое подтверждает заявление [первого президента СССР Михаила] Горбачева и [экс-президента США Рональда] Рейгана, сделанное в Рейкьявике в конце прошлого века. Хотелось бы надеяться, что ядерные державы будут придерживаться именно этой линии, - сказал он. - При этом надо понимать, что проблема международной безопасности не ограничивается только вопросом использования ядерного оружия, и очень важно не вернуться в доядерную эпоху, которая, с точки зрения безопасности, была неоптимальной. Важно, чтобы помимо исключения ядерного фактора из политики одновременно происходили бы сдвиги, связанные с общим повышением стратегической стабильности".

По его словам, для этого необходим саммит ядерной "пятерки", на котором можно было бы договориться не только о ядерном оружии, но и о более широком круге вопросов, касающихся международной безопасности. "При этом любая встреча "пятерки" должна предваряться некоей договоренностью между США и РФ, поскольку именно эти страны обладают наиболее значительным ядерным потенциалом и должны нести особую ответственность за международную безопасность", - указал Кортунов.

Эксперт выразил надежду на то, что предстоящие российско-американские переговоры по гарантиям безопасности не ограничатся только вопросами европейской безопасности и отношениями России с НАТО. "Необходимо затронуть более широкий круг вопросов стратегической стабильности, в частности вопросов, касающихся будущего ядерных вооружений, поскольку без такой договоренности трудно предположить, что третьи ядерные страны будут готовы каким-то образом встроиться в процесс контроля над ядерными вооружениями", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции "о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений".