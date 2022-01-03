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Песков: заявление лидеров ядерной "пятерки" согласовывали по дипканалам

Его текст полностью отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно глав государств, сообщил пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам. При этом текст полностью отображает позицию как сторон в целом, так и конкретно глав государств, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров", - сказал он в ответ на вопрос, как страны утверждали заявление.

Теги
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