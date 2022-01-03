Слуцкий: Россия предлагала сделать заявление о недопустимости ядерной гонки еще при Трампе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия предлагала формулу заявления о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа, но реакции от нее не последовало. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Заявление КНР, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны архиважно для укрепления стратегической стабильности", - отметит депутат.

По его словам, "Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу "Горбачев - Рейган" еще предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало". "И то, что сейчас заявление подписано всеми странами - членами ядерной "пятерки", стало очень серьезным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности", - заключил Слуцкий.

Как сообщил ранее Кремль, лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Стороны подчеркнули важность сохранения и соблюдения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.