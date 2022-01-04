Миронов сообщил о переговорах с некоторыми непарламентскими партиями по объединению

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов сообщил, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.

"Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос об объединительном процессе с другими левопатриотическими партиями.

Кроме того, отвечая на вопрос о сотрудничестве или объединении с партиями на региональных выборах 2022 года, Миронов сообщил, что конкретные решения будут обсуждаться "в преддверии следующей предвыборной кампании". "Мы открыты для сотрудничества", - подчеркнул он.

22 февраля 2021 года в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения.