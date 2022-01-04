Лавров обсудил по телефону с главой МИД Индии двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили двустороннее сотрудничество и взаимодействие в международных и региональных делах. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора глав дипведомств.

"В ходе беседы обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года, подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения", - указано в тексте.

Кроме того, министры согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ШОС, БРИКС, РИК (Россия - Индия - Китай), а также в ООН и ее Совете Безопасности. "Состоялся обмен мнениями о подготовке к предстоящим контактам на высоком уровне, включая проведение заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а также встречам по линии руководства министерств иностранных дел", - добавили в МИД РФ.

Индийский министр также поздравил коллегу с Рождеством и Новым годом.