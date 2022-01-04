Захарова: Россия осуждает любые попытки "выдавить" миссию ООН из Косова

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что действия Приштины в отношении представителя миссии ООН в Косове получит должный отпор со стороны руководства организации. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с объявлением персоной нон-грата сотрудника миссии.

"Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН. Призываем Миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и международные силы для Косова в рамках своих полномочий по указанной резолюции СБ ООН обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что объявление персоной нон-грата представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косове является продолжением провокационной линии на обострение межнациональных отношений.

"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах. Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края, - отметила она. - Решительно осуждаем любые попытки ограничить деятельность или "выдавить" миссию ООН из Косово, предприняв агрессивные шаги, которые идут вразрез с духом и буквой резолюции СБ ООН 1244".