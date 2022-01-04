Постпред РФ заявил об интенсивной работе в Вене по восстановлению иранской ядерной сделки

ВЕНА, 4 января. /ТАСС/. Интенсивные неформальные консультации идут в Вене в рамках восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ходе работы наблюдается прогресс, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС возглавляющий российскую делегацию на этих переговорах постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Восьмой раунд венских переговоров продолжается. Идут интенсивные неформальные встречи в различных конфигурациях. Продолжается работа по отмене санкций [США против Ирана], по ядерным вопросам и очередности шагов по восстановлению СВПД", - рассказал Ульянов.

Отвечая на вопрос о наличии прогресса на переговорах, глава российской делегации отметил, что он уже наблюдается. "Четче становится видно, где есть основные камни преткновения", - добавил Ульянов.

Так, глава делегации России 4 января провел три отдельные рабочие встречи в Вене. Он обсудил с руководителем иранской делегации, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани основные неурегулированные вопросы, которые предстоит решить в ходе переговоров. Ульянов также обговорил состояние дел и возможные дальнейшие шаги с координатором Евросоюза Энрике Морой и специальным представителем США по Ирану Робертом Мэлли.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.