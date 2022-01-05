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Протесты в Казахстане
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МИД РФ заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане

Данных о пострадавших российских гражданах нет
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в МИД РФ.

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"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", - указали в министерстве.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алма-Ате в среду вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Согласно заявлению комендатуры города, правоохранительные органы Алма-Аты продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест.

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