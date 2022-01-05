Генконсульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную поддержку обратившимся россиянам

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную помощь обратившимся россиянам в связи с проходящими в республике акциями протеста. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.

"Генеральное консульство России в Алма-Ате занимается оказанием помощи российским гражданам в информировании их о ситуации, которая происходит в округе, вверенном генконсульству, а также помогает скоординировать им свои действия", - сказал Бобров, отвечая на вопрос о возможных обращениях россиян в связи с проходящими в Казахстане акциями протеста.

Как сообщил ТАСС третий секретарь генконсульства РФ в Алма-Ате Эльдар Ярахмедов, к дежурному дипломату по телефону в настоящее время обратились шесть граждан России с просьбой об информационной поддержке и пояснениях по поводу действующих в городе режиме чрезвычайного положения и комендантском часе. В основном это туристы, приехавшие в Алма-Ату на новогодние праздники. "Мы разъяснили им порядок пребывания на территории города Алма-Аты и скоординировали возможность дальнейших действий", - отметил Ярахмедов.