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Протесты в Казахстане

Генконсульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную поддержку обратившимся россиянам

Как сообщил третий секретарь генконсульства Эльдар Ярахмедов, к дежурному дипломату по телефону в настоящее время обратились шесть граждан России

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Алма-Ате оказывает информационную помощь обратившимся россиянам в связи с проходящими в республике акциями протеста. Об этом в среду сообщил ТАСС генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров.

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"Генеральное консульство России в Алма-Ате занимается оказанием помощи российским гражданам в информировании их о ситуации, которая происходит в округе, вверенном генконсульству, а также помогает скоординировать им свои действия", - сказал Бобров, отвечая на вопрос о возможных обращениях россиян в связи с проходящими в Казахстане акциями протеста.

Как сообщил ТАСС третий секретарь генконсульства РФ в Алма-Ате Эльдар Ярахмедов, к дежурному дипломату по телефону в настоящее время обратились шесть граждан России с просьбой об информационной поддержке и пояснениях по поводу действующих в городе режиме чрезвычайного положения и комендантском часе. В основном это туристы, приехавшие в Алма-Ату на новогодние праздники. "Мы разъяснили им порядок пребывания на территории города Алма-Аты и скоординировали возможность дальнейших действий", - отметил Ярахмедов.

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