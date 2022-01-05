Меры охраны посольства Казахстана в Москве усилили на фоне протестов в республике

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Меры охраны усилены у здания диппредставительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве на фоне протестов, продолжающихся в республике четвертый день, передает корреспондент ТАСС.

По состоянию на 14:00 мск у здания посольства сохраняется спокойная обстановка. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру дипучреждения республики. Диппредставительство закрыто на новогодние праздники до 10 января.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алма-Ате и других городах Казахстана в среду вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Согласно заявлению комендатуры города, правоохранительные органы Алма-Аты продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест.