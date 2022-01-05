{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Меры охраны посольства Казахстана в Москве усилили на фоне протестов в республике

Диппредставительство закрыто на новогодние праздники до 10 января

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Меры охраны усилены у здания диппредставительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве на фоне протестов, продолжающихся в республике четвертый день, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Главное
Протесты в Казахстане.

По состоянию на 14:00 мск у здания посольства сохраняется спокойная обстановка. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру дипучреждения республики. Диппредставительство закрыто на новогодние праздники до 10 января.

Согласно публикуемым в социальных сетях видеороликам, в Алма-Ате и других городах Казахстана в среду вновь возобновились столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, слышны взрывы светошумовых гранат. Согласно заявлению комендатуры города, правоохранительные органы Алма-Аты продолжают операцию по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом в мегаполисе, жителей просят воздержаться от посещения общественных мест.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
МИД РФ заявил, что надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане
Читать полностью