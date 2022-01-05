Климов считает, что волнения в Казахстане могут быть связаны с внешним вмешательством

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Проходящие в Казахстане акции протеста могут быть связаны с внешним вмешательством, а скачок цен на газ и автомобильное топливо, возможно, только формальный повод. Такое мнение выразил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Новогодние волнения в соседнем Казахстане формально связаны со скачком цен на газ и автотопливо. Однако недаром казахстанские власти официально упомянули не только о внутренних, но и внешних факторах массовых протестных действий. При этом, уверен, имелись в виду не только скачки цен на мировых топливных рынках", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на постсоветском пространстве уже третье десятилетие ведут подрывную работу многочисленные иностранные структуры от филиалов западных НКО до ячеек радикальных исламистов. "Не секрет и то, что их конечная цель - не только смена местных властей, но и усиление деструктивного давления на Россию как врага номер один для подлинных хозяев агентуры в нашем ближнем зарубежье", - отметил Климов.

По его словам, даже в маленькой Абхазии, которая серьезно зависит от России, "сегодня существует немало подрывных элементов антироссийской направленности", действующих в интересах правительств, которые, в отличие от РФ, сами официально не признают государственную независимость Абхазии. "О Прибалтике и говорить нечего. Там подрывные центры действуют совершенно открыто", - указал глава временной комиссии СФ.

Он привел в качестве примера Вильнюс, где в декабре публично обсуждалось, как с помощью диверсий сменить конституционный строй России и расколоть страну на десяток квазигосударств, "покорных иностранным центрам власти по модели внешнего управления нынешней Украиной". "К слову, обрушили Украину после 1991-го и на деле лишили ее суверенитета именно местные националисты вкупе с разнообразными прозападными НКО. Нечто подобное происходило в конце 1980-х начале 1990-х в Прибалтике и Грузии. Те же угрозы висят над соседними с нами странами, где, увы, пока еще излишне спокойно относятся к такого рода опасной для них же самих публике", - заключил сенатор.