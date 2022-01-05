Эксперт: ситуация в Казахстане зависит от того, удастся ли навести порядок в Алма-Ате

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ситуация в Алма-Ате будет определять дальнейшее развитие протестного движения в Казахстане. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в среду старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что в тех районах Казахстана, откуда начались протесты, ситуацию "более-менее удалось купировать за счет переговоров". "У людей были конкретные требования, и в ходе диалога власти с лидерами протеста удалось найти какие-то точки соприкосновения. По Алма-Ате мы видим, что нет как таковых лидеров, а во вторых, ситуация вышла из-под контроля, если он вообще был. Спонтанно люди вышли", - констатировал Притчин.

Эксперт подчеркнул, что в Алма-Ате таких протестов не было за всю историю современного независимого Казахстана. "И то, что происходит захват оружия у силовиков, захват государственных зданий - это самый негативный сценарий. От того, как властям удастся навести порядок в Алма-Ате, во многом будет зависеть ситуация в целом в Казахстане", - считает он. "Если победит улица, то это будет означать начало конца, - полагает эксперт. - Потому что Алма-Ата - самый населенный город, долгое время был столицей страны".

В последние часы протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты. В нем и в расположенном неподалеку здании городской прокуратуры начались пожары. Протестующие также пытаются прорваться на территорию алма-атинской резиденции главы Казахстана.