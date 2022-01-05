В Госдуме исключают приход к власти в Казахстане антироссийских сил

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Руководство Казахстана, скорее всего, сможет урегулировать ситуацию, приход к власти в стране антироссийских сил вряд ли возможен. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я даже этого не допускаю, ситуация в мире изменилась. Мы прекрасно понимаем, что такое для нас Казахстан - это самая протяженная граница для нас. И я думаю, что этого не будет", - ответил он на вопрос об угрозе появления антироссийски настроенных властей в Казахстане. "То, что [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев там сейчас делает, я надеюсь, что они справятся. Я думаю, что они должны с этим справиться", - считает парламентарий.

Как отметил Калашников, причиной акций протеста изначально стало повышение цен на газ, чем "немедленно, молниеносно воспользовались и некие заинтересанты дестабилизации ситуации в Казахстане". "Об этом свидетельствует, как быстро там, в отличие от 2011 года, 2008-го, такие экономические выступления уже были в Казахстане, как быстро это с запада [страны] перекинулось на совсем другие регионы, которые никогда не были участниками такого рода выступлений", - сказал он. Калашников обратил внимание на скорость вмешательства в протесты "прозападных интернет-каналов", которые "начали выводить, координировать людей".

"Мы должны четко и ясно понимать: это внутреннее дело, конечно же, Казахстана, но для нас это, безусловно, важно", - заключил парламентарий.

В Казахстане, по официальным данным на 1 октября 2021 года, проживали 19 млн 63 тыс. человек. Согласно первым результатам переписи населения, проходившей с 1 сентября по 30 октября 2021 года, доля казахов в этническом составе страны достигла 70,18%. По данным предыдущей переписи 2009 года, в Казахстане проживали чуть более 16 млн человек, доля казахов составляла 63,1%, русских - 23,7%.