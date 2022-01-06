Рябков: РФ на встречах с США по гарантиям безопасности объяснит логику своих подходов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российская сторона на предстоящих переговорах с США и в рамках Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности объяснит логику своих подходов и попытается разобраться с позицией оппонентов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Мы проведем первое установочное мероприятие на следующей неделе, объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе. Главное, нам на нынешнем отрезке разобраться с позицией оппонентов", - отметил замминистра.

Рябков обратил внимание, что пока со стороны США, НАТО и других стран Россия слышит лишь "самые общие, достаточно абстрактные комментарии" о приемлемости и неприемлемости, где главным определяется диалог и требование, чтобы Россия провела деэскалацию у границы с Украиной. "В таком подходе очень мало рациональных зерен по причине того, о чем мы говорили многократно, а именно безостановочного, крайне интенсивного военного и геополитического освоения натовцами территории вблизи наших рубежей и появления там соответствующих систем вооружений, активизации учений и так далее", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ситуация в сфере безопасности резко изменилась для российской стороны, и поэтому возникла "потребность в срочном запуске этого процесса в соответствии с указаниями президента". "Мы рассчитываем - об этом президент сам говорил неоднократно - на достаточно быстрый результат. Однако после мероприятий, которые состоятся на следующей неделе, станет понятно, возможен ли быстрый прогресс, возможно ли движение по сюжетам, которые нас интересуют в первую очередь", - резюмировал он.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря минувшего года.