Рябков: США выдали визы не всем членам делегации РФ на обзорной конференции по ДНЯО

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выдали визы не всем членам российской делегации, направлявшейся на обзорную конференцию по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Невыдача виз, систематическая практика невыдачи виз российским представителям, в том числе не было выдано достаточное количество виз нашим представителям, которые должны были выезжать на обзорную конференцию по ДНЯО, - указал он. - Подчеркиваю, что на момент, когда было принято решение об очередном переносе данного мероприятия, а это случилось буквально под самый Новый год 30 декабря, визы были выданы только трем нашим сотрудникам. Руководство делегации, которая должна была направляться в Нью-Йорк и с 4 января в течение четырех недель находиться на этом мероприятии, виз не имело".

Рябков подчеркнул, что практика США не выдавать визы членам российских делегаций, направляющихся на мероприятия на площадке ООН, неприемлема. "Я заранее хотел бы обозначить наше неприятие этой практики, и попытки американских представителей сделать вид, что они не в курсе происходящего, совершенно неприемлемы, потому что визовые запросы в подавляющем большинстве случаев на этих наших представителей передавались американцам за много недель до мероприятия, с большим запасом", - отметил высокопоставленный дипломат.

Рябков указал, что когда вновь пойдет речь о проведении обзорной конференции в новые сроки, возможно в августе, РФ будет настаивать на том, что ее представители, вошедшие в состав делегации в январе, "не оказались бы вновь перед необходимостью американских якобы многонедельных административных проверок". "Они все уже проходили эти проверки на подходе к январю. Я заранее говорю о том, что новые игры будут однозначно восприниматься как несоблюдение Соединенными Штатами своих обязательств в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН, где проводятся мероприятия, организуемые секретариатом ООН", - заключил он.