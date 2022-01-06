Рябков: прогресса по главным вопросам работы диппредставительств РФ и США пока нет

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Прогресса по главным вопросам нормализации работы диппредставительств России и США в диалоге сторон пока не фиксируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью газете " Известия ".

"К сожалению, прогресса по главным вопросам нет", - отметил замминистра, комментируя соответствующий вопрос.

При этом, по словам Рябкова, контакты сторон по нормализации работы диппредставительств заметно интенсифицировались. "Обсуждения не прекращаются, они идут на еженедельной основе - это не преувеличение, иной раз бывает, что по несколько раз в неделю, в зависимости от ситуации, через посольства, путем прямого взаимодействия тех наших представителей, которые занимаются теми или иными аспектами, особенно визовыми, и так далее", - отметил он.

Среди базовых вопросов, по которым не получается заметно продвинуться, высокопоставленный дипломат назвал "неприемлемое, ничем не обоснованное требование США" ограничить тремя годами срок пребывания российских дипсотрудников в длительных командировках. "Они сталкиваются с аналогичными требованиями, и в отсутствие готовности хотя бы заморозить для начала применение этих требований будут происходить в ближайшей перспективе массовые отъезды в пределах численных параметров, которые уже засвечивались. Был поставлен вопрос с американской стороны об отъезде наших 55 сотрудников в два приема. Это неприемлемо", - продолжил он. - Мы приложим все усилия для того, чтобы в качестве первого шага избежать череды взаимных высылок".

Рябков указал на "сложнейшую ситуацию" с функционированием загранпредставительств, выдачей виз и отсутствием доступа у представителей РФ к российской дипсобственности. В этой связи, по словам дипломата, незначительный прогресс по отдельным фрагментам двустороннего досье "настолько незначителен на общем фоне, что совершенно не делает погоды, и общая канва отношений, конечно же, негативная".

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).