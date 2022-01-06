Рябков: РФ надеется на достижение договоренности с США по стратегическим вооружениям

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия не теряет надежды на возможность договориться с США по вопросу о стратегических вооружениях в ходе переговоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"По мере того, как эта работа будет набирать ход, будем надеяться, появятся возможности договориться и по этому вопросу", - отметил он.

Замглавы МИД РФ признал, что в течение последних полутора месяцев в ходе консультаций по стратегической стабильности стороны были сфокусированы на проблематике европейской, евроатлантической безопасности и безопасности РФ "в свете действий союзников по НАТО и некоторых других государств, поэтому проблематика будущего контроля над вооружениями, всего того, что может прийти на замену продленному Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сейчас смотрится как номер два в шкале приоритетов".

Вместе с тем, по его словам, это отнюдь не означает, что российская сторона данной проблемой не занимается. "Наоборот, мы передали в последнее время американцам серию сигналов по тематике дальнейшей работы, - пояснил рябков. - Мы зафиксировали, каким образом, на наш взгляд, могут и должны функционировать рабочие группы, кто будет координировать их деятельность и так далее. В рабочем режиме этот процесс продолжается".

"Мы пока не назначили конкретные даты для продолжения работы в формате диалога по стратегической стабильности, но американцы получили от нас в конкретном экспертно-техническом изложении элементы того, что и как делать дальше, в том числе по вопросу о взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений, - констатировал замминистра. - Компромиссов пока мы здесь не видим, не просматриваем перспективу такого компромисса, но это тоже нормально - это не повод для драматизации ситуации. Мы находимся в режиме достаточно рабочем, в диалоге с американцами эти темы ведем".