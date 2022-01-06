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Протесты в Казахстане

Сайт Кремля опубликовал заявление Пашиняна о решении ОДКБ по миротворцам в Казахстане

Публикация размещена на портале президент.рф

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Официальный сайт президента РФ опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятом решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы организации.

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Публикация размещена на портале президент.рф в ночь на четверг.

"В связи с обращением президента Республики Казахстан К. - Ж. К. Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в заявлении Пашиняна, который в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее текст этого документа публиковался премьером Армении на его странице в Facebook.

В среду Пашинян начал консультации с лидерами ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане. Президент этой республики Касым-Жомарт Токаев ранее обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи "в преодолении <...> террористической угрозы", охарактеризовав беспорядки в республике как акт агрессии.

Договор о коллективной безопасности предполагает, что в случае агрессии против одного из участников организации остальные должны незамедлительно предоставить ему "необходимую помощь, включая военную", и оказать поддержку "находящимися в их распоряжении средствами". Сейчас в ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

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